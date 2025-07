Ağdərədə 31 yaşlı kişini elektrik cərəyan vuraraq öldürüb

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Dovşanlı kəndində baş verib.

1994-cü il təvəllüdlü kişi Kəlbəcər rayon sakinidir.

Onun meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.