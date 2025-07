Saat 09:30-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sabah Zaqatalanın Yuxarı Tala kəndi ərazisində qaz qaz təchizatı dayandırılacaq.

Azəriqaz İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Zaqatala xidmət sahəsinin ərazisində payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar Yuxarı Tala kəndinin Kür-Araz ərazisində D-159 mm-lik qaz xəttini dayaqlar üzərinə qaldıran zaman həmin xəttdən ayrılan qolların səliqə-sahmana salınması məqsədi ilə sabah saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək cəmi 400 abonentin qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaq.

