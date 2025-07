Bu ölkə bombalandı - Ölənlər var

İsrail ordusu Livanın şərqindəki Bekaa bölgəsini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hava hücumu qaçqın düşərgəsinə təşkil edilib. Livanın rəsmi xəbər agentliyi NNA-nın məlumatına görə, hücum zamanı 7-si suriyalı olmaqla 12 nəfər həlak olub. Bildirilir ki, İsrail ordusu Bekaada müxtəlif bölgələrə hava hücumları təşkil edib. Hücumlar nəticəsində 6 nəfərin yaralandığı bildirilir.

Qeyd edək ki, İsrail ordusu Bekaa bölgəsində Hizbullah təşkilatına bağlı “Ridvan qüvvələri”nə qarşı hava hücumu təşkil edildiyini açıqlayıb.

