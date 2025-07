“Fənərbaxça”nın portuqaliyalı baş məşqçisi Joze Mourinyo klubdan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 62 yaşlı mütəxəssis Türkiyədəki karyerasını başa vuraraq Portuqaliyaya dönmək niyyətindədir.

Mourinyo ya Portuqaliya milli komandasına, ya da ölkənin aparıcı klublarından birinə rəhbərlik edə bilər.

