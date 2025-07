İyulun 21-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Bazar ertəsi Zaqatala şəhərinin bir hissəsində qaz olmayacaq.

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Zaqatala xidmət sahəsinin ərazisində Zaqatala şəhəri Vaqif küçəsi 1 ünvanında mövcud qaz sayğaclarının giriş hissəsindəki yivli birləşmələrin ləğv edilərək əymə borularla əvəz edilməsi məqsədi ilə 21.07.2025-ci il tarixdə saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək cəmi 102 abonentin qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.