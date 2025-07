Ziya Bünyadov prospektində işıqfor quraşdırılması tıxacı azaltdımı?

Böyükşor-Pirşağı yolu ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində təhlükəsizliyi artırmaq üçün işıqforlar quraşdırılıb. Ancaq bir çox sürücü bu dəyişikliyin əks təsir göstərdiyini deyir. Tıxacların azalması əvəzinə artımı müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürücülər deyir ki, əsas yolda tıxaclarla yanaşı, köməkçi yolda da hərəkət çətinləşib.

Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, sözügedən ərazi üzrə artıq yeni layihə hazırlanır. Müxtəlif səviyyəli yolötürücülərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Hazırda görülən işlər yalnız müvəqqəti həll variantıdır.

Rəsmi qurum bildirir ki, bu dəyişiklik daimi deyil. Əsas layihə həyata keçirilənə qədər monitorinqlər davam edəcək.

