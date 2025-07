​“Forumun beynəlxalq quruluşu məni heyran etdi” – Guy Shone

Xəbər verdiyimiz kimi, “Rəqəmsal keçidlər: Süni intellekt dövründə informasiya və media dayanıqlılığının gücləndirilməsi” mövzusunda III Şuşa Qlobal Media Forumu keçirilib.

Forumun aparıcısı Guy Shone təbirlə bağlı təəssüratlarını Metbuat.az-la bölüşüb.

“Mən həmişə bilirdim ki, ŞGMF prestijli bir tədbir idi, lakin bura gəldiyim andan etibarən forumun beynəlxalq quruluşu məni heyran etdi. Mənim rolum MC (Master of Ceremonies ) olaraq möhtəşəm natiqləri yaxından dinləməyimə imkan yaratdı. Ünsiyyət çox güclü, səmimi, anlaşılan idi və Avropa, Afrika, Latın Amerikası, Avstraliya, Böyük Britaniya və digər ölkələrdən insanları əhatə edirdi”.

Xatırladaq ki, III Şuşa Qlobal Media Forumu iyulun 19-da başlayıb və iyulun 21-dək davam edib.

Ülkər Cəlilzadə

