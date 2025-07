Nəzarət olunan çimərliklərdə ölüm halı olmayıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzarətində olan çimərlik ərazilərində dənizdə boğulma nəticəsində ölüm faktı qeydə alınmayıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, çimərliklər nəzarət olunan və olunmayan ərazilərə bölünür. Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin nəzarətində olan çimərliklərdə mövsümün əvvəlindən indiyədək hər hansı bir ölüm halı baş verməyib.

Həmçinin qeyd olunub ki, bu müddət ərzində suda boğulma təhlükəsi ilə üzləşmiş 25 nəfər operativ şəkildə xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



