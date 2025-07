Ağdam və Ağdərə rayonları ərazilərində davam edən yanğın mina partlayışları ilə müşayiət olunur.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Ağdərə rayonu Qazançı və Sırxavənd kəndi ərazilərinə qədər yayılan yanğın hələ də davam edir.

Yanğının geniş yayıldığı ərazilərdə əsasən Qazançı kəndi istiqamətində mina partlayışları müşahidə edilir.

Ərazinin dağlıq və minalı olması yanğının söndürülməsi işini çətinləşdirir.

