Moskva və Kiyevin mövqeləri bir-birindən uzaqdır, lakin tərəflər danışıqları davam etdirməyə razılaşıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi, nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski İstanbuldakı danışıqlardan sonra bildirib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya danışıqlarda Ukraynaya onlayn rejimdə işləyəcək üç işçi qrupunun yaradılmasını təklif edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.