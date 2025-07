Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İcraçı direktorunun 3 müavini olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərmanla Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin Nizamnaməsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

İndiyə qədər Xidmətinin İcraçı direktorun 1 müavini olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.