Avqustun 1-də Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə matəm elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri Vitali Kliçko “Telegram” hesabında məlumat paylaşıb.

Matəm günü şəhərdə bütün əyləncəli tədbirlər qadağan ediləcək, bələdiyyə binalarında bayraqlar endiriləcək. Kliçko dövlət idarələrində də bayraqların endirilməsini tövsiyə edib.

Qeyd edək ki, Rusiyanın PUA hücumu nəticəsində 1-i uşaq olmaqla 11 nəfər həlak olub, 135 nəfər yaralanıb.

