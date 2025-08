Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin keçmiş hakimi Ənvər Seyidov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, Ə.Seyidov 76 yaşında müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

O, 2011-2019-cu illərdə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi olub.

