Messinin son durumu açıqlandı

Liqa Kubokunun “Nekaksa” ilə oyununda zədələnən ABŞ-ın “İnter Mayami” klubunun kapitanı Lionel Messinin durumu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 38 yaşlı hücumçunun zədəsi ciddi deyil.

Müayinənin nəticələri 38 yaşlı forvardın sağ ayağında yüngül əzələ zədəsi olduğunu təsdiqləyib. Ulduz futbolçunun bərpa prosesi onun kliniki vəziyyətindən və müalicəyə reaksiyasından asılı olacaq.

Qeyd edək ki, Lionel Messi "Nekaksa” ilə matçın 11-ci dəqiqəsində zədələnərək meydanı tərk edib. Hücumçu bu mövsüm MLS-də 18 matçda 18 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.