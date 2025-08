Səhiyyə Nazirliyinin İnformatika və Statistika İdarəsinə yeni rəis təyin edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səhiyyə naziri Teymur Musayevin müvafiq əmrinə əsasən, Fuad Hüseyn oğlu Ələkbərov nazirliyin İnformatika və Statistika İdarəsinə rəis təyin olunub.

