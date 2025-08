Rusiyanın TASS agentliyinin sabiq direktor müavini Mixail Qusman Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyulun 24-də Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinin sərəncamı ilə TASS-ın direktor müavini vəzifəsindən azad edilən Mixail Qusman hazırda Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevlə vida mərasimində iştirak edir.

