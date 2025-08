“Qarabağ Universitetinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Belə ki, yeni qərarla rektor “Qarabağ Universitetinin Klinikası” publik hüquqi şəxsin rəhbərini təyin və ya vəzifədən azad edə bilməz, eləcə də həmin tibb müəssisəsində çalışan şəxslərlə bağlı həvəsləndirmə və ya intizam tənbehi tədbiri görə bilməz.

