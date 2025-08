Onlar vəzifəsindən azad edildi - FOTO

"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhimdar Cəmiyyətində (QSC) iki departament rəisi vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, QSC-nin Maliyyə departamentinin Asəf İsgəndərli və Təchizat Departamentinin rəisi Tərlan Həsənli işdən çıxarılıb.

Onlar naməlum səbəblərdən "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədri Vüsal Aslanovun müvafiq əmri ilə vəzifələrindən azad ediliblər.

Qeyd edək ki, müxtəlif dövlət və özəl qurumlarda çalışmış Asəf İsgəndərli və Tərlan Həsənli bu ili mart ayında sözügedən vəzifəyə təyin olunmuşdular.

Məsələ ilə bağlı "Bakı Metropoliteni"QSC-yə sorğu ünvanlasaq da xəbər nə təsdiq, nə dəki inkar edilməyib.

