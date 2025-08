Oğuzda kafedə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 39 yaşlı Sahil Məhərrəmov aralarında yaranmış mübahisə zamanı tanışı, 34 yaşlı Cavid Əhmədova bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı ərazi üzrə polis orqanında cinayət işi başlanılıb.

