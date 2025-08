Prokurorluq işçisinin prokurorluqda qulluqda olmasının yaş həddi artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq qanunu imzalayıb.

Qanuna əsasən, prokurorluq işçisinin prokurorluqda qulluqda olmasının yaş həddi 60 yaşdan 65 yaşa qaldırılıb.

