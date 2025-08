Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının Tərkibi dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, President İlham Əliyevin müvafiq fərmanında əksini tapıb. Fərmana əsasən, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON-un) icraçı direktoru bu siyahıya əlavə edilib, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Baş direktoru isə Şuranın tərkibindən çıxarılıb.

