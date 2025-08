Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində “Xankəndi” adlı panel təşkil olundu

Xankəndidə keçirilən Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində “Xankəndi” adlı panel təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Vəsilə Vahidqızının moderatorluğu ilə keçirilən paneldə Xankəndidə doğulan, Milli Qəhrəman Şirin Mirzəyevin xanımı, sabiq millət vəkili Flora Qasımova, Xankəndidən olan və hazırda Norveçdə yaşayan azərbaycanlı musiqiçi Arzu Rzayeva, professor Solmaz Tohidi və Xankəndi sakini Xatirə Vəliyeva iştirak ediblər.

Paneldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xankəndidə üçrəngli bayrağımızı qaldırmasının görüntüləri, həmçinin Xankəndi şəhərinin salınma tarixi ilə bağlı Azərbaycan və ingilis dillərində videomaterial nümayiş olunub.

Qədim Azərbaycan torpaqlarında salınan Xankəndi şəhərinin zəngin tarixi və burada əzəli Azərbaycan mədəniyyətinin mövcudluğu barədə tarixi faktlar səsləndirilib, Xankəndinin erməniləşdirilməsi və tarixi ədalətin bərpa olunaraq şəhərin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpasının rəmzinə çevrilməsindən danışılıb. Həmçinin, panelin xankəndili iştirakçıları xatirələrini danışıb, 30 ildən sonra Qarabağa qayıdışın sevincini bölüşüblər.

Panel sualların cavablandırılması və düşərgə iştirakçılarının qəhrəmanlıq ruhunda mahnılar ifa etmələri ilə yekunlaşıb. Diaspor gəncləri paneli mövzu və forma baxımından yeni platforma kimi dəyərləndirib, panelboyu həm qürurverici, həm də duyğulu anlar yaşadıqlarını qeyd ediblər.

Qeyd edək ki, avqustun 3-dən 9-dək davam edəcək Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsi Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilir. Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində dünyanın 61 ölkəsindən 128 gənc iştirak edir. Bundan əvvəlki düşərgələr Şəki, Şamaxı, Şuşa, Naxçıvan və Laçın şəhərlərində baş tutub, düşərgələrə hər il 60-dan çox ölkədən ümumilikdə 700-dən çox gənc qatılıb.

