Neft qiyməti aşağı düşəcək? - AÇIQLAMA

ABŞ Prezidenti Donalt Tramp bildirib ki, neftin qiymətinin daha 10 dollar aşağı düşməsi Rusiyanı Ukraynada döyüşləri dayandırmağa məcbur edə bilər. Bəs bu, neftin qiymətinin enəcəyinə işarədir?

İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi, doğrudan da, Rusiya iqtisadiyyatına ciddi zərbələr vurur.

O qeyd edib ki, Rusiya iqtisadiyyatı neft və qaz gəlirlərindən olduqca asılıdır:

“Neftin qiymətini aşağı salmaq üçün Amerikanın əlində kifayət qədər alətlər mövcuddur. Məsələn, ABŞ dünyada ən böyük neft ehtiyatlarına malik ölkədir və bu ehtiyatların bir hissəsini bazara çıxara bilər. Təsəvvür edin ki, gündəlik 1-2 milyon barel həcmində, hətta həftəlik olaraq belə, bazara neft çıxarsa, bu, qiymətlərə ciddi təsir edə bilər”.

N.Cəfərlinin sözlərinə görə, Amerika Səudiyyə Ərəbistanına təsir göstərərək hasilatın artırılmasına nail ola bilər:

“Necə ki, təsir göstərdi və OPEC sentyabr ayından hasilatı artıracaq. Yəni, Trampın və ümumilikdə Amerikanın əlində hasilatı artırmaq və bazara əlavə neft çıxarmaq yolu ilə neftin qiymətini aşağı salmaq imkanları mövcuddur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

