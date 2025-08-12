"Qarabağ"ı təhlükəli oyun gözləyir - Ekspert

UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində çıxış edən "Qarabağ" bu gün öz meydanında "Şkendiya" ilə qarşılaşacaq. "Şkendiya" və "Qarabağ" arasında baş tutan ilk oyun təmsilçimizin 0:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnmişdi. Bəs bugünkü oyunun nəticələri necə gözlənilir?
İdman eksperti Araz Əhmədov Metbuat.az-a açıqlamasında oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Ekspertin fikrincə, “Şkendiya” gözləniləndən də yaxşı komandadır:
“Birinci oyunda ola bilər ki, onların oyunu alınmadı. Evdə bir az təzyiqlə oynamaq istəyirdilər, “Qarabağ” isə təzyiqə alışmış, böyük təcrübəyə malik komandadır. Amma cavab matçında nəzərə almalıyıq ki, “Şkendiya” sürətli əks-hücumlara çıxa bilən komandadır. Ümumiyyətlə, komanda çox sürətli futbolçulardan qurulub və “Qarabağ” üçün təhlükəli ola bilər”.
A.Əhmədov bildirib ki, “Qarabağ” oyunda hesabı tez açan tərəf olarsa, o zaman artıq “Şkendiya” qol vurmaq üçün qabağa atılarkən Azərbaycan təmsilçisi ikinci qolu da vura bilər:
“Amma hesab eyni qalarsa, gərgin anlar yaşana bilər. Çünki “Şkendiya” sürətli əks-hücumda “Qarabağ”ı tuta bilər. Hazırda “Qarabağ” tam ideal formasında deyil. Ona görə də bu, bir az təhlükəli oyundur. Amma nə olursa-olsun, mən düşünürəm ki, “Qarabağ”ın futbolçu təcrübəsi rəqibə üstün gəlməyə imkan verəcək”.
Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az