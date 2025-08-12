Çikunqunya virusu Azərbaycanda yayılmayacaq - İnfeksionist

Dünyanın bəzi ölkələrində yeni virus olan çikunqunya xəstəliyinə yoluxma halları artmaqda davam edir.
İnfeksionist-həkim Mərdan Əliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu virus endemik bir xəstəlikdir, xüsusi bölgələrdə yayılıb.
O qeyd edib ki, dünyanın bəzi bölgələrində, xüsusən də Cənubi Amerikada, Asiyanın bəzi yerlərində, Şərqi Asiya, Hindistan və indi isə Çində yayılmalar müşahidə olunur:
“Azərbaycanda hazırda belə bir virusun yayılması ehtimalı yoxdur. Çünki bunun üçün xüsusi ağcaqanadlar olmalıdır. Ağcaqanadlar bu virusu dişləmə yolu ilə insana ötürür və onun yayılması üçün uyğun şərait olmalıdır: sular, subtropik mühit, nəmli iqlim”.
Həkim deyib ki, iqlim dəyişmələri mövcuddur və gələcəkdə bu mümkündür.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az