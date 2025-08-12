Çikunqunya virusu Azərbaycanda yayılmayacaq - İnfeksionist

Çikunqunya virusu Azərbaycanda yayılmayacaq -
20:14 12 Avqust 2025
108 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Dünyanın bəzi ölkələrində yeni virus olan çikunqunya xəstəliyinə yoluxma halları artmaqda davam edir.

İnfeksionist-həkim Mərdan Əliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu virus endemik bir xəstəlikdir, xüsusi bölgələrdə yayılıb.

O qeyd edib ki, dünyanın bəzi bölgələrində, xüsusən də Cənubi Amerikada, Asiyanın bəzi yerlərində, Şərqi Asiya, Hindistan və indi isə Çində yayılmalar müşahidə olunur:

“Azərbaycanda hazırda belə bir virusun yayılması ehtimalı yoxdur. Çünki bunun üçün xüsusi ağcaqanadlar olmalıdır. Ağcaqanadlar bu virusu dişləmə yolu ilə insana ötürür və onun yayılması üçün uyğun şərait olmalıdır: sular, subtropik mühit, nəmli iqlim”.

Həkim deyib ki, iqlim dəyişmələri mövcuddur və gələcəkdə bu mümkündür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Virus Mərdan Əliyev
metbuat.az

