“Qarabağ” qələbəyə layiq idi” - “Şkendiya”nın baş məşqçisi

“Qarabağ” qələbəyə layiq idi” -
22:15 12 Avqust 2025
84 İdman
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

"İlk olaraq mən “Qarabağ” azarkeşlərini təbrik edirəm. “Qarabağ” bu qələbəyə layiq idi".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Şkendiya”nın baş məşqçisi Ceton Beqiri Bakıda “Qarabağ”la keçirilən (5:1) oyundan sonrakı mətbuat konfransında söyləyib.

O bildirib ki, “Qarabağ” çox yaxşı oynayıb:

“5:1 məğlub olmuşuq deyə bununla bağlı çox sözüm yoxdur. Bu nəticəni gözləmirdik. Çalışacağıq ki, belə oyunları analiz edib nəticə çıxaraq. “Qarabağ” daha təcrübəli oynadı. Növbəti mərhələdə uğurlar arzu edirəm”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Qarabağ" darmadağınla pley-offa yüksəldi

"Qarabağ" darmadağınla pley-offa yüksəldi

12 Avqust 2025 21:50
“Sabah”ın məşqçisindən “Levski” matçı ilə bağlı açıqlama

“Sabah”ın məşqçisindən “Levski” matçı ilə bağlı açıqlama

12 Avqust 2025 19:32
"Qarabağ"ın "Şkendiya" ilə oyununa satılan bilet sayı açıqlandı

"Qarabağ"ın "Şkendiya" ilə oyununa satılan bilet sayı açıqlandı

12 Avqust 2025 16:37
"Qarabağ"ı təhlükəli oyun gözləyir -

"Qarabağ"ı təhlükəli oyun gözləyir - Ekspert

12 Avqust 2025 15:40
Azərbaycan çempionatlarında ən çox oyun keçirən futbolçular -

Azərbaycan çempionatlarında ən çox oyun keçirən futbolçular - Siyahı

12 Avqust 2025 12:15
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Şkendiya" ilə cavab oyununa çıxır

Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Şkendiya" ilə cavab oyununa çıxır

12 Avqust 2025 09:42
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Belə böyükhesablı qələbə gözləmirdim” -

12 Avqust 2025 22:31

Qızılın qiyməti artacaq -

12 Avqust 2025 22:21

“Qarabağ” qələbəyə layiq idi” -

12 Avqust 2025 22:15

Tramp Putinlə görüşü Ukrayna məsələsinə həsr etmək istəyir

12 Avqust 2025 22:09

"Qarabağ" darmadağınla pley-offa yüksəldi

12 Avqust 2025 21:50

Çikunqunya virusu Azərbaycanda yayılmayacaq -

12 Avqust 2025 20:14

“Sabah”ın məşqçisindən “Levski” matçı ilə bağlı açıqlama

12 Avqust 2025 19:32

Əliyevin ABŞ səfəri regionda yeni reallıqlar yaratdı -

12 Avqust 2025 19:08

Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var -

12 Avqust 2025 18:23

Ermənistan Omanda səfirlik açacaq

12 Avqust 2025 17:55