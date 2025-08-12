“Belə böyükhesablı qələbə gözləmirdim” - Qurban Qurbanov

"Çox vacib oyun idi, azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Stadionda futbol ab-havası var idi".
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sözləri "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubunu 5:1 hesabla məğlub etdikləri matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.
"Yaxşı bir oyun oldu. Rəqibə uğurlar arzu edirəm. Özlərini çox alicənab aparırdılar. Deyə bilmərəm ki, belə böyükhesablı qələbə gözləyirdim, amma istəyirdim", - Q. Qurbanov əlavə edib.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az