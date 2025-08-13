Paşinyan Zəngəzurla bağlı göstəriş verdi

Paşinyan Zəngəzurla bağlı göstəriş verdi
09:13 13 Avqust 2025
167 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın göstərişi ilə Sünik vilayətində (Qərbi Zəngəzur) sülh kampaniyası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hraparak” qəzeti məlumat yayıb.

Nəşr bildirib ki, hər il “İcmalar Günü” münasibətilə Sünikdə tədbirlər təşkil olunsa da, bu il bu günləri böyük təmtəraqla qeyd etmək üçün göstəriş var:

“Avqustun 15-də Qori, 16-da Qafan, 24-də Qacaran günüdür. Süniklilərə bayram şənlikləri təşkil etmək, hakimiyyətə müsbət mesajlar vermək qərara alınıb.

Bir neçə gün əvvəl Teq kəndi ilk icma bayramını qeyd edib, hətta son vaxtlar regional tədbirlərdə, xüsusən də vilayət qubernatoru Robert Qukasyanın iştirak etdiyi tədbirlərdə iştirak etməyən Qafan rəhbəri Gevorq Parsyan da qatılıb.

Yerli icmanın meri David Qulunts çıxışında hətta Vaşinqton razılaşmasına da toxunaraq bildirib ki, Donald Trampın himayəsi ilə sülh bəyannaməsi imzalanması sülh haqqında dəyərli sənəddir, sülh olarsa, bölgə sakinləri daha yaxşı yaşayacaqlar”.

