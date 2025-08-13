Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü - FOTO

Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü -
11:49 13 Avqust 2025
90 Şou
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Binəqədi Gənclər evində 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü münasibəti ilə görüş gerçəkləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Binəqədi Gənclər Evinin təşkilatçılığı ilə “İmza saatı” layihəsi çərçivəsində Xalq artisti Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşüb. İki saat ərzində davam edən tədbirdə iştirakçılar pop ulduza müxtəlif mövzularla bağlı suallar ünvanlayıb. Estrada ulduzu da öz növbəsində bütün suallara tam səmimi şəkildə cavab verib. Yaradıcılıq, musiqi, sənət, sosial mövzular ətrafında fikir mübadiləsi baş tutub. Tədbir zamanı gənclərin mədəni proseslərdə iştirakının vacibliyi, onların fikirlərinin, enerjisinin və baxışlarının müasir cəmiyyətin inkişafındakı rolu önə çəkilib. Eyni zamanda Xalq artisti gələcək planlarından və yeni layihələrdən danışıb. Yüksək enerji ilə davam edən səmimi görüşdə maraqlı anlar yaşanıb.

Sonda estrada ulduzu gənclərlə birlikdə “Sevdi can səni” hitini oxuyub və xatirə fotoları çəkdirib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü -

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü - FOTO

11 Avqust 2025 22:39
Castin Timberleyk bu xəstəlikdən əziyyət çəkir

Castin Timberleyk bu xəstəlikdən əziyyət çəkir

01 Avqust 2025 11:59
Türkiyəli müğənni Bakıdakı konsertini ləğv etdi

Türkiyəli müğənni Bakıdakı konsertini ləğv etdi

31 İyul 2025 16:13
"Mənə qarşı haqsızlıq oldu" -

"Mənə qarşı haqsızlıq oldu" - "Yetenek Sizsiniz"dən çıxan Şahin

25 İyul 2025 15:32
Castin Timberleyk artıq Bakıdadır

Castin Timberleyk artıq Bakıdadır

25 İyul 2025 15:04
Özcan Denizin bütün mal-mülkünə həbs qoyuldu

Özcan Denizin bütün mal-mülkünə həbs qoyuldu

23 İyul 2025 15:53
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü -

13 Avqust 2025 11:49

Netanyahu İran xalqına müraciət etdi

13 Avqust 2025 11:45

Bu şəhərlər üzrə avqustun pensiyaları ödənildi

13 Avqust 2025 11:30

Qusarda ana doğuşdan sonra öldü

13 Avqust 2025 11:16

52 yaşlı qadın faciəvi şəkildə öldü

13 Avqust 2025 11:02

Tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirildi

13 Avqust 2025 10:53

Ölkə ərazisində yağıntılı hava müşahidə edilir

13 Avqust 2025 10:35

Magistraturanın boş qalan yerlərinə qəbul elan edildi

13 Avqust 2025 10:24

UEFA Superkuboku:

13 Avqust 2025 10:13

Cərrahi əməliyyatların sayı azaldı

13 Avqust 2025 09:54