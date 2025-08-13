Paşinyan Zəngəzurla bağlı göstəriş verdi

Paşinyan Zəngəzurla bağlı göstəriş verdi
12:15 13 Avqust 2025
399 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın göstərişi ilə Qərbi Zəngəzurda sülh kampaniyası başlayıb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Hraparak” qəzeti məlumat yayıb.

Nəşr bildirib ki, hər il “İcmalar Günü” münasibətilə Zəngəzurda tədbirlər təşkil olunsa da, bu il bu günləri böyük təmtəraqla qeyd etmək üçün göstəriş var:

“Avqustun 15-də Qori, 16-da Qafan, 24-də Qacaran günüdür. Zəngəzurlulara bayram şənlikləri təşkil etmək, hakimiyyətə müsbət mesajlar vermək qərara alınıb.

Bir neçə gün əvvəl Dığ kəndi ilk icma bayramını qeyd edib, hətta son vaxtlar regional tədbirlərdə, xüsusən də vilayət qubernatoru Robert Qukasyanın qatıldığı tədbirlərdə iştirak etməyən Qafan rəhbəri Gevorq Parsyan da mərasimə qatılıb. Yerli icmanın meri David Qulunts çıxışında hətta Vaşinqton razılaşmasına da toxunaraq bildirib ki, Donald Trampın himayəsi ilə sülh bəyannaməsi imzalanması sülh haqqında dəyərli sənəddir, sülh olarsa, bölgə sakinləri daha yaxşı yaşayacaqlar”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu şəhərlər üzrə avqustun pensiyaları ödənildi

Bu şəhərlər üzrə avqustun pensiyaları ödənildi

13 Avqust 2025 11:30
Fərid Qayıbova yeni səlahiyyət verildi

Fərid Qayıbova yeni səlahiyyət verildi

12 Avqust 2025 13:17
İlham Əliyev Fərman imzaladı

İlham Əliyev Fərman imzaladı

12 Avqust 2025 13:16
Prezidentdən​​​​​​​ Hicran Hüseynova ilə bağlı

Prezidentdən​​​​​​​ Hicran Hüseynova ilə bağlı SƏRƏNCAM

12 Avqust 2025 13:15
İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

12 Avqust 2025 13:12
Ərdoğan Azərbaycanla bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını alqışladı

Ərdoğan Azərbaycanla bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını alqışladı

11 Avqust 2025 22:23
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xüsusi icra məmurunun standart haqqı müəyyənləşəcək

13 Avqust 2025 14:01

Ədliyyə Nazirliyi Xüsusi İcra Məmurlarının Reyestrini aparacaq

13 Avqust 2025 14:00

"Karvan-Yevlax" yeni transferini açıqladı

13 Avqust 2025 13:38

Tarixi Vaşinqton görüşü:

13 Avqust 2025 13:14

Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

13 Avqust 2025 13:13

İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə ixtisas seçimi mərhələsi başlanır

13 Avqust 2025 13:00

Ağdərədə baş verən yanğın söndürüldü

13 Avqust 2025 12:23

Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü -

13 Avqust 2025 11:49

Netanyahu İran xalqına müraciət etdi

13 Avqust 2025 11:45

Bu şəhərlər üzrə avqustun pensiyaları ödənildi

13 Avqust 2025 11:30