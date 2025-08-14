"Sabah" klub tarixində ilkə imza ata bilər - ŞƏRH

16:46 14 Avqust 2025
Sevinc İbrahimzadə
UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində bu gün "Sabah" - "Levski" qarşılaşması baş tutacaq. Bolqarıstanda keçirilmiş ilk qarşılaşmada "Levski" 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Bəs bu gün “Sabah” öz evində rəqibi məğlub edə biləcək?

Futbol eksperti Ceyhun Rzayev Metbuat.az-a açıqlamasında axşamkı oyuna nikbin yanaşdığını söyləyib.

O qeyd edib ki, “Sabah” Bolqarıstanda ilk hissəni çox yaxşı oynadı:

“İkinci hissənin son 20 dəqiqəsində, yəni 70-ci dəqiqədən sonra rəqibin güclü təzyiqi nəticəsində arxaya oturmuşdu, “Sabah” müdafiəyə məcbur çəkilmişdi. Rəqibin təzyiqində bolqar azarkeşlərin də çox böyük rolu oldu. Yəni, Bolqarıstanda biz televiziyadan belə stadiondakı möhtəşəm atmosferi duya bilirdik. Bu gün Masazırda stadionun dolacağına əminəm. 8 min azarkeş də 8 min ürək bir olub, yumruq kimi birləşməli, komandanı dəstəkləməlidir. Təəssüf ki, bizdə insanlar stadiona azarkeşlik etməyə yox, tamaşa eləməyə gəlirlər. Sadəcə otururlar, müəyyən epizodlarda komandanı dəstəkləyirlər. Halbuki, 90 dəqiqə komandanı dəstəkləmək və rəqib üzərində təzyiq yaratmaq lazımdır”.

Ekspertin sözlərinə görə, komandamızın səfərdə buraxdığı qol çox şanssız oldu:

“Əlavə edilmiş səkkizinci dəqiqənin son üç saniyəsində Bolqarıstanda qol buraxdılar. “Sabah” bir topun əvəzini çıxarıb qalib gələ bilər. Bunun üçün meydanda mübarizə aparmaq, yaxşı təşkilatlanmış oyun ortaya qoymaq lazımdır. Oyuna nikbin yanaşıram. İnşallah, “Sabah” “Levksi”ni keçib tarixində ilk dəfə Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinə yüksələr”.

Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 20:00-da "Bank Respublika Arena"da baş tutacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

