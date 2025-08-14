Gələcəyin "Bitcoin"i hansı olacaq?

Gələcəyin "Bitcoin"i hansı olacaq?
19:15 14 Avqust 2025
Sevinc İbrahimzadə
"Bitcoin"in dəyəri 124,4 min dolları keçərək tarixi maksimuma çatıb. Kriptovalyuta bazarında bu artımın digər rəqəmsal aktivlərə təsiri necə olacaq?

Kriptovalyuta üzrə ekspert Elnur Quliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu, kriptovalyuta bazarında ciddi psixoloji və fundamental təsirlər yaradır. Ekspert hesab edir ki, hazırda bu artıma 3 mühüm faktor təsir edir:

“Kapital axını və domino effekti – “Bitcoin” yüksəldikcə institusional və pərakəndə investorların diqqəti daha da artır. Yeni kapital kriptovalyuta bazarına daxil olduqca yalnız BTC deyil, digər altkoinlərdə də likvidlik və qiymət artımı müşahidə olunur.

“Altseason” siqnalları – Tarixi təcrübə göstərir ki, “Bitcoin” “dominance”ı pikə çatdıqdan sonra investorlar qazancı daha da artırmaq üçün altkoinlərə keçirlər. Bu isə “Ethereum”, “Solana”, “Link”, “BNB”, “Sui” və “XRP” kimi kriptovalyutalarda sıçrayışlara səbəb oldu.

DeFi və NFT sektorları – “Bitcoin” artımı ilə yanaşı risk iştahı da artır. Bu da “DeFi yield farming”, NFT bazarları və metaverse layihələrinə yeni kapital axını yarada bilər”.

E.Quliyev qeyd edib ki, ABŞ-də istehsalçı qiymət indeksi (PPI) gözləntilərdən aşağı olub:

“Bu göstərici istehsal mərhələsində inflyasiyanın azalmasına işarə edir və ABŞ Federal Rezerv Sisteminin yaxın perspektivdə uçot faiz dərəcəsinin aşağı salınması gözləntilərini gücləndirib. Bitkoin sürətli dəyər qazanması digər kriptovalyutaların qiymətinə birbaşa təsir edir. Ən çox dəyər qazanan rəqəmsal aktivlər arasında “Ethereum”, “Solana”, SUI, “Avalanche”, “Chainlink”, “Ton” və XRP xüsusi seçilib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

