Ölkə Azərbaycanda nə qədər adam orqanlarını bağışlayıb?

Ölkə Azərbaycanda nə qədər adam orqanlarını bağışlayıb?
13:01 15 Avqust 2025
82 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycanda orqanlarını bağışlayanların ümumi sayı 450 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Orqan Donorluğu və Transplantasiya Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən orqan donorluğu və transplantasiya sahəsində həyata keçirilən geniş ictimai məlumatlandırma tədbirləri nəticəsində son 6 ay ərzində ölkədə ölümündən sonra orqanlarını bağışlayanların sayında artım müşahidə edilir.

"Belə ki, 10 gün əvvəl verilən məlumata görə, bu göstərici 400 nəfər təşkil edirdi. Səhiyyə Nazirliyi Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzinin məlumatına görə, hazırda orqanlarını bağışlayanların ümumi sayı 450 nəfərə çatıb.

Nazirlik maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir və vətəndaşları bu xeyirxah qərarı qəbul etməyə çağırır",- məlumatda qeyd edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avqustun 18-də qaz kəsiləcək -

Avqustun 18-də qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

15 Avqust 2025 13:03
Avqustun 16-da havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

Avqustun 16-da havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

15 Avqust 2025 12:41
Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola düşdü

Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola düşdü

15 Avqust 2025 12:27
Ağır qəzada ölən şəxs bu nazirliyin əməkdaşı imiş -

Ağır qəzada ölən şəxs bu nazirliyin əməkdaşı imiş -FOTO

15 Avqust 2025 12:21
Cinayətdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanıldı

Cinayətdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanıldı

15 Avqust 2025 10:51
Unun topdansatış qiymətləri açıqlandı

Unun topdansatış qiymətləri açıqlandı

15 Avqust 2025 10:43
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Əraqçi: İran müharibəyə hazır olmalıdır

15 Avqust 2025 13:13

Avqustun 18-də qaz kəsiləcək -

15 Avqust 2025 13:03

Ölkə Azərbaycanda nə qədər adam orqanlarını bağışlayıb?

15 Avqust 2025 13:01

Avqustun 16-da havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

15 Avqust 2025 12:41

Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola düşdü

15 Avqust 2025 12:27

Ağır qəzada ölən şəxs bu nazirliyin əməkdaşı imiş -

15 Avqust 2025 12:21

IV ixtisas qrupunda 600-dən çox bal toplayanların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:13

Azərbaycanda övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:06

Bakı Avrasiya Universiteti 21 ixtisas üzrə tələbə qəbulu elan edir

15 Avqust 2025 12:04

Pley-off mərhələsinin cütləri bəlli oldu

15 Avqust 2025 12:01