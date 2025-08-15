​Bakı-Naxçıvan sərnişin qatarı açılacaq?

Bakı ilə Naxçıvanı birbaşa dəmir yolu xətti ilə birləşdirəcək sərnişin qatarının açılması məsələsi gündəmdədir.
Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu istiqamətdə Azərbaycan aktiv iş görür.
O qeyd edib ki, Horadiz–Ağbənd layihəsi məhz bunun əsas komponentlərindən biridir və demək olar ki, layihə tamamlanır:
“Vaşinqtonda imzalanmış sənədlər bu layihənin reallaşmasını daha da sürətləndirəcək və Zəngəzurdan keçən 43 kilometrlik sahənin də tikilib istifadəyə verilməsi ilə Naxçıvana keçid təmin olunacaq. Həmçinin Naxçıvandakı mövcud yolun da müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə modernləşdirilməsi yönündə texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanıb. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda onun da əsaslı təmirinə başlanacaq və beləliklə, 30 ildən artıq olan əlaqə qırıqlığı aradan qalxacaq, Bakıdan birbaşa Naxçıvana və Naxçıvandan birbaşa Bakıya dəmir yolu ilə gediş imkanı yaranacaq”.
R.Ağamirzəyevin sözlərinə görə, yaxın beş ildə bu yolun Qarsa qədər getmək imkanı olacaq və mövcud Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu ilə bir dairəvi hərəkət təmin olunacaq:
“Bu, riskləri minimumlaşdırmaqla yanaşı, yük dövriyyəsinin fərqli marşrutlar üzrə istiqamətlənməsinə, sərnişin daşınmasının da fərqli marşrutlar üzrə təşkilinə imkan yaradacaq. Düşünürəm ki, yaxın beş il ərzində həmçinin Türkiyədə icra olunan önəmli layihədə Qars marşrutu üzrə ikinci dəmir yolunun tikintisi və elektrikləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bu da həmin marşrut üzrə Türkiyənin şərqi ilə qərbi arasında həm sərnişin, həm də yük dövriyyəsinin artımına gətirib çıxaracaq”.
Ekspert hesab edir ki, Azərbaycan və ümumilikdə Cənubi Qafqaz üçün qitələri əlaqələndirən bir bölgə olaraq bu layihələr önəmlidir və Naxçıvanın ümumilikdə regional mərkəzə çevrilməsinə gətirib çıxaracaq.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az