Həbs edilən Rəqsanənin ərindən ilk açıqlama

10:30 18 Avqust 2025
Xəbər verdiyimiz kimi, Müğənni Rəqsanə İsmayılova dələduzluq ittihamı ilə həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəqsanə İsmayılovanın əri Fazil Əmiraslanov bununla bağlı müğənninin instagram hesabında paylaşım edib.

"Hər birinizi salamlayıram. Ailəmizə atılan böhtan deyil, sanki bir müharibə başladılıb. Hər kəs açıqlama gözləyir, artıq mənim susmağım düzgün deyil, bu olanlar qarşısında kişi susmaz! Bu gün bütün açıqlamalar veriləcək. Biz başqa ölkənin vətəndaşı olduğumuz üçün burada ailəmlə birgə əlimizdən heç bir şey gəlmir. Mən Fazil Əmiraslanov bir rus vətəndaşı olaraq Rusiya səfirliyindən kömək istəyirəm. Mənim və övladlarımın təhlükəsizliyini təmin etsinlər, ölkəmə geri göndərsinlər.

