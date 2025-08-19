Bu rayonlarda qaz kəsildi

Bu rayonlarda qaz kəsildi
11:40 19 Avqust 2025
236 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Qax və Ağdaşın kəndlərində qaz təchizatı dayandırılıb.

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Qax xidmət sahəsində Qax rayonu Qaxbaş kəndində payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar d-108 mm-lik qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması məqsədi ilə Qaxbaş kəndində 204 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.

Eyni zamanda, Zaqatala RQİİ-nin Ağdaş xidmət sahəsində Ağdaş rayonu ərazisində Dəhnəxəlil QPS-dən qidalanan Qoşaqovaq və Ərəbocağı kəndlərini təbii qazla təmin edən PE-160 mm-lik orta təzyiqli əhali qaz xəttinin kipliyə davamlığının yoxlanılması məqsədi ilə bu gün 447 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.

Məlumata görə, qeyd olunan kəndlərdə işlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaq. Qurum vətəndaşlardan təbii qaz verilişinin dayandırıldığı müddət ərzində qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamağı və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyi xahiş edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkədə ən çox edilən estetik əməliyyat açıqlandı

Ölkədə ən çox edilən estetik əməliyyat açıqlandı

19 Avqust 2025 14:15
Sabahın havası ilə bağlı xəbərdarlıq

Sabahın havası ilə bağlı xəbərdarlıq

19 Avqust 2025 13:10
Avqustun 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

19 Avqust 2025 12:39
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi - Saxlanılan var

19 Avqust 2025 12:31
Unun topdansatış qiymətləri açıqlandı

Unun topdansatış qiymətləri açıqlandı

19 Avqust 2025 11:52
İçərişəhərdə qolfkar-avtobuslar istifadəyə verildi -

İçərişəhərdə qolfkar-avtobuslar istifadəyə verildi -FOTO

19 Avqust 2025 11:43
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Pezeşkian və Paşinyan razılığa gəldi

19 Avqust 2025 14:29

Ölkədə ən çox edilən estetik əməliyyat açıqlandı

19 Avqust 2025 14:15

Kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq

19 Avqust 2025 13:41

Sabahın havası ilə bağlı xəbərdarlıq

19 Avqust 2025 13:10

Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşdü

19 Avqust 2025 12:54

Yeniyetmə süni göldə boğularaq öldü

19 Avqust 2025 12:43

Avqustun 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

19 Avqust 2025 12:39

Bakıda yataqxanada yanğın oldu

19 Avqust 2025 12:19

İlham Əliyev Cared Koheni qəbul etdi

19 Avqust 2025 12:11

Azərbaycan - Ukrayna oyununun biletləri satışa çıxarıldı

19 Avqust 2025 12:03