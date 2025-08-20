Mourinyo 4 futbolçunun üstündən xətt çəkdi

10:42 20 Avqust 2025
141 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo işləmək istəmədiyi futbolçuları müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo 4 futbolçunun üstündən xətt çəkib. Portuqaliyalı məşqçi Mimoviç, Dieqo Karlos, Cengiz Ünder və Əmrə Morun klubdan göndərilməsini istəyir. Məlumata görə, məşqçinin tələbi əsasında rəhbərlik futbolçuları klubdan göndərəcək. Bildirilir ki, Mourinyo Türkiyə çempionatında keçirilən “Göztəpə” ilə matçda bu futbolçuları heyətə daxil etməyib.

Qeyd edək ki, “Göztəpə” - "Fənərbaxça" oyunu 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb.

