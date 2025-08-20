Ölkədə taksi sürücülüyünə maraq niyə artıb? - AÇIQLAMA

Sürücülük və xüsusilə də taksi fəaliyyəti bir çox insan üçün həm əlavə qazanc mənbəyinə, həm də əsas iş sahəsinə çevrilib. Bəs bu marağın arxasında hansı amillər dayanır?
Mövzu ilə bağlı nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əvvəlki illərə nisbətən indi artıq taksi sahəsində nizam-intizam var:
“Taksi ilə bağlı xeyli yeni qərarlar qəbul olunub, qanunvericiliyə dəyişiklik edilib və bu gün taksi sürücülüyü özü də bir peşə kimi təsbit olunub. Həmçinin, qiymətlərin həm vətəndaş üçün əlçatan, həm də taksidə fəaliyyət göstərən insanlar üçün münasib olması və bu sahədə biznesin də artıq inkişaf etməsi taksi fəaliyyətini daha da cəlbedici edir”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az