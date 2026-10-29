Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətində kadr dəyişikliyi ilə bağlı məlumat yayılıb.
Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, qurumun mətbuat katibi Fərid İsrafilzadə Səhiyyə Nazirliyinə təyinat alıb.
Bildirilib ki, ona nazirliyin mətbuat xidmətinin fəaliyyətini öyrənmək tapşırılıb.
Qeyd edək ki, F. İsrafilzadə TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin əməkdaşı olub. Anar Bayramov TƏBİB-ə rəhbər təyin edildikdən sonra həmin departamentə Zara İbrahimzadə rəhbər gətirilib. Fərid İsrafilzadə isə onun tabeliyində mətbuat katibi təyin edilib.
Xatırladaq ki, Anar Bayramov oktyabrın 19-da səhiyyə naziri təyin olunub. Ötən gün onun nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Abubəkirovu vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı məlumat yayılıb.