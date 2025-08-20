Saat 11:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

20:04 20 Avqust 2025
1240 Ölkə
Anar Türkeş
Ordubad rayonunun bəzi kəndlərində yeni qaz tənzimləyici quraşdırılması ilə bağlı qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ordubad şəhərinin Üçtürləngə küçəsində, Ordubad rayonunun Anabat, Gənzə, Aşağı Əndəmic, Yuxarı Əndəmic və Nüs-Nüs kəndlərində( 917 abonent) 21.08.2025 tarixdə saat 11:00-dən saat 12:00-dək, Ordubad şəhərinin C.Hüseynov küçəsində (85 abonent) saat 11:00-dən saat 13:00-dək qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.

