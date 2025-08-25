"Paşinyan qalib gəlsə, Rusiya hərbi bazasını çıxaracaq"

"Paşinyan qalib gəlsə, Rusiya hərbi bazasını çıxaracaq"
13:30 25 Avqust 2025
408 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Ermənistanda Rusiya bazasına qarşı etiraz aksiyası keçirilib.

Ermənistanda Rusiyanın Gümrüdə yerləşən 102-ci hərbi bazasının çıxarılmasına qarşı etiraz aksiyası təşkil olunub. Aksiyanı hakimiyyətə yaxın “Respublika naminə” partiyası paytaxt Yerevandan gətirilmiş tərəfdarlarının iştirakı ilə Gümrüdə, hərbi bazanın yaxınlığında keçirib. Məlumata görə, aksiyanın keçirilməsi Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın təlimatı əsasında reallaşdırılıb.

Vəziyyəti şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib ki, Paşinyan seçkiöncəsi Rusiyanın hərbi təhdidlərini neytrallaşdırmaq məqsədilə siyasi partiyalardan istifadə edərək Kremlə mesaj göndərməyə çalışır.

“Son günlər Moskva Gümrüdəki bazaya əlavə silah və canlı qüvvə yerləşdirib. Həmçinin Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FTX) sərhəd qoşunlarından 200 nəfərlik şəxsi heyət hərbi bazaya gətirilib. Onların İranla sərhəd və Zəngəzur dəhlizi istiqamətində yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Analitiklərin fikrincə, Rusiya məhz 102-ci baza vasitəsilə Zəngəzur dəhlizinə təzyiq göstərməyə çalışır”.

Politoloq bildirib ki, əgər Paşinyan seçkilərdə qalib gəlsə, Rusiyanın hərbi bazasının çıxarılmasını gündəliyə gətirəcək:

“Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişində öz ərazisindən üçüncü ölkəyə qarşı hərbi əməliyyatlara icazə verməmək öhdəliyini götürüb. Bundan əlavə, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması fonunda Rusiyanın Ermənistandakı hərbi mövcudluğu sual altına düşə bilər. ABŞ, Avropa Birliyi və Türkiyə də İrəvandan Rusiyanın hərbi bazasının ölkədən çıxarılmasını tələb edir”.

