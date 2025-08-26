Azərbaycanda bu valyutalar ucuzlaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,62 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,14 % azalaraq 2,1061 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9774
100 Rusiya rublu
2,1061
1 Avstraliya dolları
1,1015
1 Belarus rublu
0,5686
1 Bolqarıstan levi
1,0140
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Korea vonu
0,1220
1 Çexiya kronu
0,0805
1 Çin yuanı
0,2376
1 Danimarka kronu
0,2649
1 Gürcü larisi
0,6304
1 Honq Konq dolları
0,2177
1 Hindistan rupisi
0,0194
1 İngilis funt sterlinqi
2,2874
10 000 İran rialı
0,0298
1 İsveç kronu
0,1775
1 İsveçrə frankı
2,1104
1 İsrail şekeli
0,5029
1 Kanada dolları
1,2270
1 Küveyt dinarı
5,5631
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3175
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0195
100 Macarıstan forinti
0,4976
1 Moldova leyi
0,1022
1 Norveç kronu
0,1679
100 Özbək somu
0,0137
100 Pakistan rupisi
0,5997
1 Polşa zlotası
0,4642
1 Rumıniya leyi
0,3913
1 Serbiya dinarı
0,0169
1 Sinqapur dolları
1,3230
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4531
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3285
Türk lirəsi
0,0414
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0411
Yapon yeni
1,1502
Yeni Zelandiya dolları
0,9929
Qızıl
5742,0305
Gümüş
66,0338
Platin
2289,0500
Palladium
1870,4930