Azərbaycanda bu valyutalar ucuzlaşdı

Azərbaycanda bu valyutalar ucuzlaşdı
09:12 26 Avqust 2025
136 İqtisadiyyat
Metbuat.az
A- A+

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,62 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,14 % azalaraq 2,1061 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9774

100 Rusiya rublu

2,1061

1 Avstraliya dolları

1,1015

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0140

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1220

1 Çexiya kronu

0,0805

1 Çin yuanı

0,2376

1 Danimarka kronu

0,2649

1 Gürcü larisi

0,6304

1 Honq Konq dolları

0,2177

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2874

10 000 İran rialı

0,0298

1 İsveç kronu

0,1775

1 İsveçrə frankı

2,1104

1 İsrail şekeli

0,5029

1 Kanada dolları

1,2270

1 Küveyt dinarı

5,5631

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3175

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4976

1 Moldova leyi

0,1022

1 Norveç kronu

0,1679

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,5997

1 Polşa zlotası

0,4642

1 Rumıniya leyi

0,3913

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3230

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3285

Türk lirəsi

0,0414

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1502

Yeni Zelandiya dolları

0,9929

Qızıl

5742,0305

Gümüş

66,0338

Platin

2289,0500

Palladium

1870,4930

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qızıl yenidən bahalaşdı

Qızıl yenidən bahalaşdı

26 Avqust 2025 09:25
7 milyardlıq SOCAR layihəsi Avropaya çıxışı asanlaşdıracaq -

7 milyardlıq SOCAR layihəsi Avropaya çıxışı asanlaşdıracaq - Ekspert

25 Avqust 2025 22:58
Kapital Bank-dan yeni kredit kampaniyası:

Kapital Bank-dan yeni kredit kampaniyası: 6000 AZN götür, aylıq 190 AZN ödə

25 Avqust 2025 17:32
Şirkətə yanğından sonra vergi güzəşti oluna bilər? -

Şirkətə yanğından sonra vergi güzəşti oluna bilər? - RƏSMİ CAVAB

25 Avqust 2025 17:28
Bu gün dollar neçəyədir?

Bu gün dollar neçəyədir?

25 Avqust 2025 09:30
Azərbaycandan ixrac edilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlandı

Azərbaycandan ixrac edilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlandı

23 Avqust 2025 17:19
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ermənistanda əsgər yaralandı

26 Avqust 2025 09:57

Tokayev Çinə gedir

26 Avqust 2025 09:40

Bakının iki rayonunda kəsiləcək

26 Avqust 2025 09:28

Bakının bu hissəsində 4 saat işıq olmayacaq

26 Avqust 2025 09:21

Bağı sulayarkən faciəvi şəkildə öldü

26 Avqust 2025 09:14

Türkiyə nəhəngi ulduz futbolçu ilə anlaşdı

26 Avqust 2025 08:25

Laçın Şəhəri Günüdür

26 Avqust 2025 08:01

“Uzak şehir” bu tarixdə başlayır

26 Avqust 2025 00:02

İsrail ordusu Suriyada yeni ərazilər ələ kecirdi

25 Avqust 2025 23:45

Dövlət işçilərinin sayı azaldıla bilər? -

25 Avqust 2025 23:04