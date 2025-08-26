Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu - FOTO

Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu -
14:15 26 Avqust 2025
252 Ölkə
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Mərhum aktrisa Xanım Qafarovanın qızı Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mərhum Xalq artisti, sevilən aktrisa Xanım Qafarovanın qızı Gövhər Qafarova uğurlu nəticə göstərərək Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinə qəbul olunub. O, təhsilini dövlət sifarişi əsasında davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, Xanım Qafarova Azərbaycan teatr və kino sənətində yaddaqalan obrazları ilə tamaşaçıların sevimlisinə çevrilmiş, öz sənətkarlığı ilə ölkənin mədəni həyatında dərin iz qoyub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Xocavənd və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə aviasiya cəlb olundu -

Xocavənd və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə aviasiya cəlb olundu - VİDEO

26 Avqust 2025 14:56
Avqustun 27-də temperatur kəskin dəyişəcək

Avqustun 27-də temperatur kəskin dəyişəcək

26 Avqust 2025 13:09
Bakıda əməliyyat keçirildi -

Bakıda əməliyyat keçirildi - 8 nəfər saxlanıldı

26 Avqust 2025 12:11
Övladlığa götürülən uşaqların sayı açıqlandı

Övladlığa götürülən uşaqların sayı açıqlandı

26 Avqust 2025 11:24
Yol Polisi valideynlərə müraciət etdi

Yol Polisi valideynlərə müraciət etdi

26 Avqust 2025 10:09
Bakının iki rayonunda kəsiləcək

Bakının iki rayonunda kəsiləcək

26 Avqust 2025 09:28
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xocavənd və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə aviasiya cəlb olundu -

26 Avqust 2025 14:56

"Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir" -

26 Avqust 2025 14:34

Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu -

26 Avqust 2025 14:15

Nazirlər Kabinetində xüsusi iclas keçiriləcək

26 Avqust 2025 13:55

Universitetə qəbul olan 55 yaşlı abituriyent danışdı

26 Avqust 2025 13:49

12 tribunadan 9-nun biletləri satılıb -

26 Avqust 2025 13:35

Avqustun 27-də temperatur kəskin dəyişəcək

26 Avqust 2025 13:09

Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə yollarını ayırdı

26 Avqust 2025 12:55

Tələbə adını qazanan ən yaşlı şəxsin adı məlum oldu

26 Avqust 2025 12:46

Azərbaycanda mobil telefon abunəçilərinin sayı açıqlandı

26 Avqust 2025 12:07