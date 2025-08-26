200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

Avropa İttifaqının və onun üzvü olan ölkələrin 206 keçmiş səfiri İsrailə qarşı konkret addımların atılmasını tələb edən birgə məktub yayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda İsrailin Qəzza və İordan çayının qərb sahilindəki qanunsuz hərəkətləri qınanıb. Məlumata görə, Avropa İttifaqı qurumlarının rəhbərlərinə və 27 üzv dövlətə ünvanlanan məktubda Qəzzada beynəlxalq hüququn açıq-aşkar pozulduğu bəyan edilib. Məktubda qeyd edilib ki, Avropa İttifaqının bu pozuntulara susması mənəvi və siyasi uğursuzluqdur. Məktubda xüsusilə Qəzzada baş verən humanitar fəlakət vurğulanıb. Həmçinin müraciətdə İsrail hökumətinin bir milyon fələstinlini Qəzza zolağı və onun ətraf ərazilərindən cənuba zorla köçürmək, ardınca isə üçüncü ölkələrə kütləvi deportasiya etmək planını həyata keçirdiyi qeyd edilib.
Məktubda regionda davamlı sülhün təmin edilməsi və iki dövlətli həll perspektivinin qorunması üçün Fələstin dövlətinin tanınmasının əhəmiyyəti vurğulanıb.