Mask Grok 2.5-i açıq mənbə etdi

Mask Grok 2.5-i açıq mənbə etdi
23:19 26 Avqust 2025
267 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

İlon Mask süni intellekt çatbotu Grok 2.5-i istifadəçilər üçün açıq mənbə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər Grok 2.5-i açıq mənbədən yükləyə biləcəklər. Məlumata görə, bu, istifadəçilərə “Hugging Face”dən modeli endirməyə, onu kompüterlərində işə salmağa və kodu ehtiyaclarına uyğun olaraq dəyişdirməyə imkan verəcək. Qeyd edək ki, xAI artıq Grok 4 və Grok 4 Heavy-ni istifadəyə verib. Grok 2.5 əvvəlki açıq mənbə modeli olan Grok 1 ilə müqayisədə daha üstündür. Grok 2.5 əhəmiyyətli təkmilləşdirmələri ehtiva edir və hələ də mühəndislik bilikləri olan istifadəçilər üçün funksional seçim təklif edir. Bildirilir ki, Mask süni intellektin hər kəs üçün əlçatan olmasını təmin etmək istəyir.

Mask hesab edir ki, süni intellekt yalnız texnologiya nəhənglərinin nəzarəti altında olmalı deyil və AI bütün bəşəriyyətin xidmətində olmalıdır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43
200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

26 Avqust 2025 22:28
Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər

Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər

26 Avqust 2025 22:12
“Təhlükəsizlik zəmanəti işi sürətlənməlidir”-

“Təhlükəsizlik zəmanəti işi sürətlənməlidir”-Zelenski

26 Avqust 2025 17:52
Tokayev Çinə gedir

Tokayev Çinə gedir

26 Avqust 2025 09:40
İsrail ordusu Suriyada yeni ərazilər ələ kecirdi

İsrail ordusu Suriyada yeni ərazilər ələ kecirdi

25 Avqust 2025 23:45
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xəyalları gerçəkləşəcək tək bürc -

27 Avqust 2025 01:15

Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama

27 Avqust 2025 00:17

Qazaxıstan klubu tarixi uğur qazandı -

27 Avqust 2025 00:15

Mourinyodan transferlərlə bağlı

27 Avqust 2025 00:08

430 işıq ili uzaqlıqda yeni planet kəşf edildi

26 Avqust 2025 23:47

"iPhone 17" seriyasında bu yeniliklər olacaq

26 Avqust 2025 23:44

"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" -

26 Avqust 2025 23:34

Mask Grok 2.5-i açıq mənbə etdi

26 Avqust 2025 23:19

​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

26 Avqust 2025 22:53

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43