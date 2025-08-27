Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama

Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama
00:17 27 Avqust 2025
480 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

“Bakı Metropoliteni” QSC avqustun 27-də “Qarabağ” Futbol Klubunun UEFA Çempionlar Liqası oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə QSC-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, xüsusilə matçın keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun yaxınlığında yerləşən metronun “Gənclik”, həmçinin “28 May” və “Nərimanov” stansiyalarında nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcək.

“Bakı metrosunun müvafiq əməliyyat planına uyğun olaraq, bu stansiyalarda növbətçilik cədvəli tərtib ediləcək. Arenaya yollanacaq azarkeşlərin yönləndirilməsi, səmti rahat müəyyən etmələri üçün əlavə işçi qüvvəsi cəlb olunacaq. Qatarların hərəkəti yay qrafikinə uyğun təşkil olunacaq. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılması üçün hazır saxlanılacaq. Həmçinin qeyd edək ki, qarşılaşma əlavə vaxtla davam etdiyi halda azarkeşlərin rahat şəkildə mənzilbaşına qayıtması üçün Bakı metropoliteninin iş saatının uzadılması planlaşdırılıb”, - deyə qurumun yaydığı məlumatda bildirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu -

Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu - Azərbaycan silkələndi

27 Avqust 2025 00:59
​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

​Kəlbəcərdə partlayış oldu - Yaralılar var

26 Avqust 2025 22:53
Mehriban Əliyeva paylaşım etdi

Mehriban Əliyeva paylaşım etdi

26 Avqust 2025 22:17
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

26 Avqust 2025 19:52
23:00-da su kəsiləcək -

23:00-da su kəsiləcək - Bu ərazilərdə

26 Avqust 2025 19:17
Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi -

Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi - VİDEO

26 Avqust 2025 17:58
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xəyalları gerçəkləşəcək tək bürc -

27 Avqust 2025 01:15

Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama

27 Avqust 2025 00:17

Qazaxıstan klubu tarixi uğur qazandı -

27 Avqust 2025 00:15

Mourinyodan transferlərlə bağlı

27 Avqust 2025 00:08

430 işıq ili uzaqlıqda yeni planet kəşf edildi

26 Avqust 2025 23:47

"iPhone 17" seriyasında bu yeniliklər olacaq

26 Avqust 2025 23:44

"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" -

26 Avqust 2025 23:34

Mask Grok 2.5-i açıq mənbə etdi

26 Avqust 2025 23:19

​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

26 Avqust 2025 22:53

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43