Prezident Çində bu şəxsləri qəbul etdi - FOTOLAR

Prezident Çində bu şəxsləri qəbul etdi -
13:41 31 Avqust 2025
233 Siyasət
Mətbuat
A- A+

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 31-də Çinin Tiencin şəhərində "China Energy Engineering Corporation Limited" ("Energy China") şirkətinin prezidenti və sədri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə ölkəmizlə, həmçinin SOCAR ilə bu şirkət arasında alternativ və bərpaolunan enerji layihələrini əhatə edən səmərəli əməkdaşlıqdan məmnunluq bildirildi.

Bu xüsusda, "Energy China"nın yaşıl enerji sahəsində, o cümlədən Azərbaycanda günəş elektrik stansiyalarının, dənizdə külək enerjisi stansiyalarının tikintisi sahəsində əməkdaşlığı vurğulandı.

Ni Cen ölkəmizdə yeni layihələr, o cümlədən tullantı sularının təmizlənməsi, emalı və təkrar istifadəsi, su ehtiyatlarının idarə edilməsi ilə bağlı əməliyyatların optimallaşdırılması, həmçinin su hövzələrində fotovoltaik elektrik panellərinin birgə inşası layihələrini həyata keçirməkdə maraqlı olduqlarını bildirdi.

Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 31-də Çinin Tiencin şəhərində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri Sie İ ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında gələcək əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Ələt Azad İqtisadi zonasında yaxın gələcəkdə günəş panellərinin istehsalı ilə bağlı ən müasir texnoloji standartlara cavab verəcək müəssisənin yaradılması ilə əlaqədar məsələlər müzakirə olundu. Vurğulandı ki, burada istehsal ediləcək məhsulların böyük hissəsinin dünya bazarlarına ixracı nəzərdə tutulur.

Sie İ ölkəmizdə əlverişli investisiya mühitinin yaradıldığını və Azərbaycanla Çin arasında mövcud olan strateji əlaqələri nəzərə alaraq məhz Azərbaycana investisiya qoymaq barədə qərara gəldiklərini dedi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 31-də Çinin Tiencin şəhərində "CETC" (China Electronics Technology Group Corporation) korporasiyasının baş direktoru Cu Pen ilə görüşüb. Görüşdə rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə milli idarəetmə sistemi və idarəetmə qabiliyyətlərinin müasirləşdirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, milli şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin olunması, kibertəhlükəsizlik və data tətbiqləri sahələrində əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

ŞƏT-də ailə fotosu -

ŞƏT-də ailə fotosu -VİDEO

31 Avqust 2025 16:04
Prezident Çində "CCCC" şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb

Prezident Çində "CCCC" şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb

31 Avqust 2025 14:06
Prezident Malayziya Kralına təbrik məktubu göndərdi

Prezident Malayziya Kralına təbrik məktubu göndərdi

31 Avqust 2025 11:12
İlham Əliyev Qırğız Prezidentini təbrik edib

İlham Əliyev Qırğız Prezidentini təbrik edib

31 Avqust 2025 11:11
İlham Əliyev Qırğız Prezidentini təbrik edib

İlham Əliyev Qırğız Prezidentini təbrik edib

31 Avqust 2025 11:10
İlham Əliyev Si Cinpin ilə görüşüb

İlham Əliyev Si Cinpin ilə görüşüb

31 Avqust 2025 08:58
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

MEDİA ilə Sinxua Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

31 Avqust 2025 16:12

ŞƏT-də ailə fotosu -

31 Avqust 2025 16:04

Bakının bu küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır -

31 Avqust 2025 15:44

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal təqdim etdi

31 Avqust 2025 15:10

Cəlilabadda ağır qəza oldu, azyaşlı öldü

31 Avqust 2025 14:50

Prezident Çində "CCCC" şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb

31 Avqust 2025 14:06

Prezident Çində bu şəxsləri qəbul etdi -

31 Avqust 2025 13:41

Qəzzada 660 min uşaq təhsil ala bilmir

31 Avqust 2025 13:29

Sentyabrın ilk günü hava necə olacaq?

31 Avqust 2025 12:48

Gələn il Ramazan ayı bu tarixdə başlayacaq

31 Avqust 2025 11:34