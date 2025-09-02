“ŞƏT-lə əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün vacibdir” - Millət vəkili

22:27 2 Sentyabr 2025
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Çin səfəri davam edir.

Millət vəkili Azər Badamov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, dövlət başçısı səfər çərçivəsində bir sıra dövlət başçıları, Çinin aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının prezidenti ilə səmərəli ikitərəfli görüşlər keçirib.

O qeyd edib ki, dövlət başçısının ikitərəfli görüşləri davam edir və bu, ölkəmizin yeni əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirməsi üçün müzakirələr aparmaq fürsəti yaradır:

“Dövlət başçımız Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) Zirvə Toplantısında çıxış edərək Azərbaycan-Çin münasibətləri və ölkəmizin yaratdığı nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyəti barədə məlumat verdi. ŞƏT-24 sammitində Azərbaycanın tam hüquqlu üzv olması məsələsi müzakirəyə çıxarıldı. Amma təəssüf ki, Hindistanın qərəzli mövqeyi ölkəmizin ŞƏT-ə üzvlüyünün təsdiqlənməsinə mane oldu. Bu addım ŞƏT-in prinsiplərinə ziddir. Çünki siyasi intriqalar üzərində maraqların ifadə olunması təşkilat tərəfindən düzgün qəbul edilmir”.

A.Badamov ümid edir ki, ŞƏT-in növbəti sammitində Azərbaycanın üzvlüyü yenidən gündəliyə salınaraq təsdiq olunacaq:

“Çünki Azərbaycan ŞƏT üçün, ŞƏT də Azərbaycan üçün çox vacibdir. Ölkəmiz qlobal təhlükəsizliyə, yeni beynəlxalq nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin formalaşmasına mühüm töhfə verir. Azərbaycanla əməkdaşlıq bütün tərəfdaşlarımız üçün faydalıdır. Bu, eyni zamanda, ölkəmizə bazarlarımızın şaxələndirilməsi üçün yeni imkanlar qazandıracaq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

