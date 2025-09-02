Bu balıqları ovlamaq qadağandır - SİYAHI

22:51 2 Sentyabr 2025
Sevinc İbrahimzadə
Azərbaycanda balıq ovu mövsümü başlayıb, lakin bəzi balıqların ovlanması qadağandır.

Balıqçılıq İnstitutunun direktoru Mehman Axundov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Qırmızı Kitab”a daxil edilmiş ümumilikdə 11 balıq növünün ovlanmasına moratorium qoyulub. Mehman Axundov həmin balıq növlərini də qeyd edib.

Belə ki, siyahıya aşağıdakı növlər daxildir:

- Qaya balığı

- Çay qızılxallısı

- Xəzər qızılbalığı

- Şirvan külməsi

- Zərdəpər

- Xəzər şirbiti

- Cənubi Xəzər porusu

- Qılıncbalıq

- Dəniz sıfı

- Kür siyənəyi

- Volqa siyənəyi

Direktorun sözlərinə görə, həmçinin bütün nərə cinsinə aid balıqların – bölgə, nərə və uzunburunun ovlanması da tamamilə qadağandır.

