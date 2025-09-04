Bölgələrdə hansı idman tədbirləri keçiriləcək? - TARİXLƏR

Bölgələrdə hansı idman tədbirləri keçiriləcək? -
21:46 4 Sentyabr 2025
64 İdman
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

2025-ci ilin payız və qış aylarında Azərbaycanın bir sıra bölgələrində müxtəlif idman tədbirləri keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki sentyabrın 13-14-də Gəncə İdman Sarayında “ASF Ganja Cup 2025” üzgüçülük turniri keçiriləcək. 19–21 sentyabrda Mingəçevir “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində karate üzrə “Olimpiya ümidləri” beynəlxalq turniri təşkil olunacaq. Sentyabrın 27-də isə Şəki Olimpiya İdman Kompleksi batut gimnastikası üzrə 9-cu ölkə birinciliyinə ev sahibliyi edəcək.

Sentyabrın 28-dən oktyabrın 8-dək Gəncə şəhər stadionunda III MDB Oyunları baş tutacaq. Bundan başqa, oktyabrın 4-5-də Astara Bulvarında şose qaçışı üzrə ölkə birinciliyi, 25-26 oktyabrda isə Cəlilabadda kros qaçışı üzrə payız çempionatı keçiriləcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Idman
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazandı

Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazandı

04 Sentyabr 2025 21:04
"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusundan radikal qərar

"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusundan radikal qərar

04 Sentyabr 2025 20:45
Çempionlar Liqasının favoriti açıqlandı

Çempionlar Liqasının favoriti açıqlandı

04 Sentyabr 2025 19:05
“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:42
"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçidən açıqlama

"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçidən açıqlama

04 Sentyabr 2025 14:12
​"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçi bəlli oldu

​"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçi bəlli oldu

04 Sentyabr 2025 11:45
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bölgələrdə hansı idman tədbirləri keçiriləcək? -

04 Sentyabr 2025 21:46

Xaricdən nə qədər zinət əşyası gətirə bilərik?

04 Sentyabr 2025 21:42

6 min il sonra açılacaq zaman kapsulunda nələr var?

04 Sentyabr 2025 21:42

Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi var? -

04 Sentyabr 2025 21:22

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı ödəniş edib

04 Sentyabr 2025 21:15

Həmin məktəbə yeni direktor təyin edildi -

04 Sentyabr 2025 21:08

Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazandı

04 Sentyabr 2025 21:04

"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusundan radikal qərar

04 Sentyabr 2025 20:45

Geri çağırılan səfir Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşıdır

04 Sentyabr 2025 20:28

Simonyan Japarovla sülh sazişini müzakirə etdi

04 Sentyabr 2025 20:19